Ții la curățenie în birou, magazin sau fabrica ta? GeoSil Clean are oferte personalizate pentru firme GeoSil Clean, una dintre cele mai importante firme care ofera servicii de curațenie pentru peste 40 de instituții și operatori economici din Bistrița-Nasaud, le propune celor care vor sa scape de grija curațeniei la birou, in magazin sau chiar in fabrica oferte de curatenie personalizate, in funcție de nevoile lor. GeoSil Clean a inceput cu un aspirator, iar in 13 ani a ajuns una dintre cele mai importante firme care ofera servicii de curațenie, avand in portofoliu peste 40 de SRL-uri și instituții din Bistrița-Nasaud. Nu este de mirare ca au dezvoltat oferte speciale pentru firme, personalizate… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea anunța proiectantul pentru Autostrada Brașov – Bacau (A13) pe data de 3 ianuarie 2024, conform informațiilor disponibile in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a atribuit un contract de 53.000 de euro unei firme IT din București pentru gestionarea informatica a inscrierilor și a derularii programelor Comerț, Microindusrializare, Accelerare IMM, prin care statul ofera ajutoare de pana la 100.000…

- Exceptat de la reforma fiscala a lui Ciolacu, Transgaz continua achiziția de iPhone-uri și telefoane Android de ultima generație, procedura fața de care premierul și-a aratat nemulțumirea și a cerut explicații. Cum nici Ciolacu nu a mai zis nimic, Transgaz merge mai departe și a primit deja trei oferte…

- O companie din Bocșa va investi in construcția unei unitați de producție de autobuze electrice chiar in localitatea banațeana. Primarul localitații Bocșa, Mirel Pascu, a dezvaluit ca in urbea pe care o pastorește o firma locala ar putea demara o investiție care va avea o insemnatate enorma pentru orașul…

- O fabrica din Germania va lua locul firmei care in 2019 a obligat sute de angajați din Oltenia sa-și caute de lucru departe de localitatea de domiciliu. Recrutarile incep in decembrie, fabrica urmand sa produca din luna aprilie a anului viitor

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor persoane juridice din județele Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Un autocar al unei firme din Bistrița-Nasaud care face curse regulate Bistrița-Cluj a fost implicat in aceasta seara intr-un accident rutier in localitatea clujeana Jucu. Din fericire nu au fost persoane ranite grav. In aceasta seara, un autocar al unei firme din Bistrița-Nasaud, care face curse regulate…