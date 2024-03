Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice. In vederea reducerii expunerii copiilor si tinerilor la produsele de tutun, actul normativ promulgat de catre seful statului extinde interzicerea comercializarii prin automate precum […] The post Țigarile electronice, interzise pentru minori in Romania. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…