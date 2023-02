Noile producții ale lui Lars Von Trier și Fatih Akin, filmele care au caștigat marile premii la festivalurile de la Veneția sau Locarno, dar și mult așteptatul Tar, cu Cate Blanchett in rolul principal, vor face parte din programul celei de a 22-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie 2023, Cluj-Napoca). Abonamentele pentru TIFF 2023 au fost puse in vanzare online – https://tiff.eventbook.ro/ Riget Exodus / The Kingdom Exodus (Danemarca, 2022) a treia parte a trilogiei horror cult regizata de Lars von Trier a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția 2022.…