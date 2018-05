Stiri pe aceeasi tema

- Ava Max, noua revelație in muzica de peste Ocean, lanseaza in Romania piesa “My Way”, produsa de Atlantic Records. Tanara interpreta pop, care lucreaza cu celebrul producator muzical din Statele Unite, Cirkut (cel care a produs hiturile internaționale “Starboy” de la The Weeknd și “Wrecking Ball” a…

- La doar 22 de ani, duo-ul format din Cesar și Dorian, ambii din Paris a cunoscut succesul in toata Europa, cucerind apoi toata lumea. “Be mine”, hit-ul ce i-a consacrat este un amestec intre sunetul rock al anilor 70 și electro contemporan și a strans in doar un an peste 300 milioane de difuzari in…

- Se iau elefanții bizari și se urca pe Transalpina. Mai departe, e poveste. Urmarește videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes, in colaborare cu artistul Kent Archie.

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- Cantareata britanica Lily Allen a anuntat vineri lansarea celui de-al patrulea sau album, intitulat 'No Shame', care va aparea in iunie si a lansat doua extrase 'Three' si 'Higher', relateaza EFE. Este vorba de prima productie discografica a artistei in varsta de 32 de ani din…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…