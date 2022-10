Tichetul de sportiv, votat în Parlament. Cine beneficiază și la ce va putea fi folosit Copiii și juniorii implicați in competiții naționale sau internaționale vor avea parte și de un stimulent financiar lunar, conform unei legi adoptate miercuri de Camera Deputaților. Concret, este vorba de Proiectul pentru completarea Legii educației fizice si sportului, votat de majoritatea deputaților. Conform documentului, copiii și juniorii legitimați la cluburile sportive ce participa la competiții sportive oficiale naționale și internaționale vor primi, lunar, tichete de sportiv, in valoare de 150 de lei. „Este vorba de bani ce pot fi folosiți atat pentru procurarea de echipament cat și pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional un proiect de lege pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Initiativa legislativa introduce „tichetele de sportiv”, reprezentand bonuri de valoare destinate exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede introducerea de la 1 ianuarie 2023 a ‘tichetelor de sportiv’ pentru copiii si juniorii legitimati la structuri sportive, cu care acestia vor putea sa achizitioneze articole si echipamente sportive, suplimente nutritive sau vor putea…

- Copiii și juniorii legitimați la cluburi sportive și care participa la competiții sportive oficiale naționale și internaționale vor beneficia lunar de un stimulent financiar sub forma unor bonuri de valoare, denumite tichete de sportiv, potrivit unui proiectul de lege aflat la Camera Deputaților. Tichetele…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege al USR care prevede ca autoritatile locale din toata tara care aloca fonduri pentru sport vor fi obligate sa dea bani si pentru sustinerea activitatii sportive la nivel de copii si junori. Legea prevede ca primariile trebuie sa aloce cel putin…

- Alocațiile oferite elevilor cresc pana la patru ori iar Consiliile Județene au cadrul legal sa se implice in ridicarea acestui plafon, daca este cazul, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența. „A fost finalizat și se afla pe circuitul de avizare interministeriala proiectul Ordonanței de Urgența…

- Elevii din gimnaziu și liceu ar putea invața cum sa se comporte in situații limita și cum sa acorde primul ajutor, in cadrul unei noi discipline. Este vorba de „Educație pentru viața”, ce ar urma sa fie introdusa de anul viitor și care ar cuprinde un capitol intreg dedicat primului – ajutor. In funcție…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…

- Guvernul va aproba miercuri proiectul de lege privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere, prin modificarea Legii 85/2018, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Cel de-al treilea subiect al agendei noastre este cel al energiei. Avem un proiect de lege prin…