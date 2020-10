Stiri pe aceeasi tema

- Grecia deplange moartea a doi adolescenti de 15 si 17 ani, ingropati vineri sub daramaturile unui zid din portul Vathy, insula Samos. Cutremurul care a facut 27 de victime – dintre care 25 pe coasta turca – i-a prins pe drumul de la liceu spre casa. Aris si Calire se intorceau acasa de la liceu, Articolul…

- Bilantul cutremurului care a zguduit vineri Turcia si zone din Grecia a crescut la 27 de morti si peste 800 de raniti. La Izmir, al treilea oras ca marime al Turciei, echipele de interventie cauta si acum supravietuitori printre ruinele celor 20 de cladiri care s-au prabusit.

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia.

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Cutremurul s-a produs vineri dupa pranz in Marea Egee, la sud-vest de Izmir, al treilea cel mai mare oras din Turcia, si in apropiere de Insula greaca Samos. Un mini tsunami a spart peretii mai multor case pe insula greaca si a inundat portul Samos, arata imagini difuzate de postul elen de…

- Un mini-tsunami matura Insula Samos din Grecia, spargand pereti ale caselor si inundand portul, ca urmare a cutremurului de 7 grade pe scala Richter care a zguduit vineri Istanbulul si Atena, relateza AFP.

- Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51 (si ora Romaniei), la 19 kilometri nord-vest de insula, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Observatorului. Presa locala din Samos scrie ca imobile si drumuri au fost avariate. Presa turca scrie, de asemenea, ca in orasul de coasta Izmir s-au prabusit cladiri.…