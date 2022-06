Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital a intrat in lichidare, a declarat pentru CNBC o persoana care cunoaste problema, marcand una dintre cele mai mari victime ale celei mai recente asa-numite „ierni criptografice”.

- Firma Teneo a fost angajata in ultimele zile pentru a se ocupa de procesul de lichidare, a spus persoana, care a cerut anonimatul deoarece nu era autorizata sa discute public problema. Sky News a relatat pentru prima data despre lichidare. Three Arrows Capital, sau 3AC, asa cum este si cunoscut, nu…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari, transmite CNBC. Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul…

- Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit sa ramburseze un imprumut de 350 de milioane de dolari in moneda stabila USDC corelata cu dolarul si 15.250 de bitcoin, in valoare de aproximativ 323 de milioane de dolari la preturile…

- Miliardarul Sam Bankman-Fried a semnat acorduri pentru salvarea a doua firme, in decurs de doua saptamini: o cvasi-banca numita BlockFi, si Voyager Digital, o firma de brockeraj care lucreaza cu active digitale. FTX, platforma de tranzactionare de criptomonede, detinuta de Bankman-Fried, a convenit…

- Problema nu e trecerea, in sine, la un alt sistem de impozitare, cat ”destabilizarea” unui sistem fara a pune in schimb reformele de substanța așteptate, care sa mearga la fondul problemelor, adica la efecte și costuri, la cat și cum colectam, dar și la politici publice de dezvoltare, spune Camera Consultanților…

- Rusia este gata sa fie prima care lanseaza un atac nuclear „daca exista o amenințare reala la adresa existenței sale”, a declarat Alexei Juravlev, prim-adjunct al Comitetului de Aparare al Dumei de Stat, intr-un interviu pentru agenția URA . In opinia sa oficialului rus, Statele Unite provoaca Rusia…

- Doi barbați au fost condamnați de Judecatoria Sebeș la plata unei amenzi penale de 6.250, respectiv 3.375 lei, dupa ce au batut cu bestialitate un tanar, pe fondul unui conflict și a consumului de alcool. Incidentul a avut loc la data de 22 august cand, pe fondul consumului de alcool, inculpații i-au…