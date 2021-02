"Thrash streaming", fenomenul care ucide oameni în direct în Rusia, a mai făcut o victimă Un barbat în vârsta de 60 de ani a murit în Rusia în timpul unui livestream dupa ce a baut 1,5 litri de vodka, potrivit mai multor surse mass-media din aceasta țara citate de Insider.



Autoritațile ruse au anunțat ca vor efectua o autopsie pentru a determina cu exactitate cauza decesului lui Yuri Dușechkin, un barbat poreclit &"Bunicul&" în timpul transmisiunilor live.



Dușechkin a fost gasit mort joi în orașul Smolensk dupa ce spectatorii unui livestream pe Youtube ar fi donat bani ca barbatul sa bea mai mult.



Transmisiunea pare sa fi facut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

