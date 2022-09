Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- Alimentele lui Erling Haaland, care l-au transformat intr-o adevarata bestie, au fost dezvaluite de fostul antrenor personal al starului de la City, Erase Steenslid. Acesta spune ca datorita meniului pe care l-a avut, Haaland a pus numai putin de 25 de kilograme de muschi in doar 15 luni. Erling Haaland,…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Anglia - Germania, meci contand pentru Liga A - Grupa 3 din UEFA Nations League, se joaca, luni, 26 septembrie, de ora 21:45, pe Stadionul „Wembley” din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…

- Anglia a cucerit, in premiera, titlul de campioana europeana la fotbal feminin, invingand cu scorul de 2-1 dupa prelungiri formatia Germaniei, duminica pe stadionul Wembley din Londra, in fata a 87.192 de spectatori, un record pentru aceasta competitie (la masculin si feminin), potrivit Agerpres.Englezoaicele…

- Anglia a caștigat titlul european la fotbal feminin, dupa ce s-a impus duminica impotriva Germaniei, scor 2-1 dupa prelungiri (a fost 1-1 dupa 90 de minute), in finala de pe stadionul Wembley.

- Selectionata Germaniei a invins, miercuri seara, cu scorul de 2-1, nationala Frantei, si s-a calificat in finala Campionatului European din Marea Britanie. Capitanul Alexandra Popp a marcat cele doua goluri ale Germaniei (40, 76), in timp ce Franta a punctat prin autogolul portaritei Merle Frohms (45).…