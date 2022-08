Incepand de azi, 12 august 2022, beneficiarii voucherelor pentru alimente pot merge si la magazinele DACIA pentru a face cumparaturi. De la 1 iunie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a inceput procesul de emitere, distribuire și incarcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania”. Tichetele, oferite pe suport electronic (card), […] The post Thichetele Sociale din programul „Sprijin pentru Romania” se pot utiliza și in rețeaua de magazine DACIA first appeared on albaiuliainfo.ro .