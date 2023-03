Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a postat, miercuri, pe Twitter o fotografie cu cainele sau Floki, un Shiba Inu, stand pe scaunul directorului general al companiei sub titlul: „Noul CEO al Twitter este grozav”, informeaza Business Standard . Miliardarul cu cetațenie sud-africana, canadiana și americana a precizat ca și-a…

- Theo Rose a anunțat in aceasta dimineața cum il va chema pe fiul ei și al lui Anghel Damian. Artista a ales un nume inedit și puternic pentru baiețelul pe care il poarta in pantece. In aceasta dimineața, Theo Rose a fost invitata la Pro FM, unde a cantat alaturi de Rareș Mariș ultima melodie lansata,…

- Ministerul rus al apararii a acuzat miercuri, 4 ianuarie, ca folosirea telefoanelor mobile de catre soldați este cauza atacului cu rachete lansat de Ucraina asupra bazei militare din Makiivka, regiunea Donețk, in urma caruia 89 de militari ruși au murit, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de Moscova,…