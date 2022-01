The Weeknd va prezenta un nou album de studio

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy si nominalizat la premiile Oscar si Primetime Emmy, a anuntat ca noul sau album de studio, intitulat "Dawn FM", va fi lansat vineri, 7 ianuarie, informeaza site-ul revistei Variety. Starul canadian a facut acest anunt in stilul…

- Billie Eilish a dezvaluit ca a fost infectata cu COVID-19 in luna august a acestui an, scrie theguardian.com . Cantareața in varsta de 19 ani a susținut ca daca nu era vaccinata, cu siguranța ar fi murit. „Vreau sa clarific ca datorita vaccinului sunt bine”, a mai transmis ea. Starul, care și-a facut…

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…

- Legendara diva pop Diana Ross a inregistrat primul ei videoclip muzical dupa o pauza de peste zece ani ,in timp ce se pregateste sa lanseze noul sau album de studio, "Thank You", saptamana aceasta, relateaza miercuri Reuters. Diana Ross, in varsta de 77 de ani, care a obtinut faima in anii…

- Starul pop britanic Ed Sheeran si-a lansat vineri al patrulea album de studio, "=", in timp ce se afla in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, informeaza Reuters. ''Din pacate, am fost testat pozitiv cu COVID-19 si, prin urmare, acum ma autoizolez si urmez recomandarile'',…

- Starul pop britanic Ed Sheeran a anuntat, duminica seara, ca a primit rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19, cu mai putin de o saptamana inainte de lansarea foarte asteptata a noului sau album, informeaza AFP.”Din pacate, am fost testat pozitiv cu COVID si, prin urmare, acum ma autoizolez si urmez…

- Vietile si povestea de dragoste a muzicianului Ozzy Osbourne si managerului Sharon Osbourne vor fi subiectul unui lungmetraj pregatit de Sony Pictures, scrie Variety, potrivit news.ro. Proiectul, care nu a primit inca un titlu, apartine Polygram Entertainment si urmareste formatul biografic…