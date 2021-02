The Weeknd lanseaza materialul “The Highlights”, inaintea performance-ului pe care il va avea la SuperBowl Halftime Show

Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a lansat proiectul „The Highlights", special pentru apariția artistului la Super Bowl LV Halftime Show. Avand in vedere publicul extrem de numeros de la Super Bowl, ediția speciala „The Highlights” este o modalitate inedita de a prezenta fanilor cele mai mari hit-uri marca The Weeknd. Deși…

- Bow Anderson lanseaza EP-ul „New Wave”, pe care putem gasi single-ul omonim, dar si track-uri precum „Black Heart” sau primele piese lansate – „Sweater” si „Island”. Materialul „New Wave” vine sa o pozitioneze pe Bow in lista artistilor pop. Track-ul cu acelasi nume este un mix de gospel pop cu R&B,…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de “look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si de pe…

- JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect prin muzica sa și piesele pe care le canta. „Iubirea mea” este cel mai nou single pe care JO il lanseaza și are la baza tot o poveste de dragoste, insa nu una cu final fericit. Iubirea vine cand te aștepți…

- Dupa o perioada plina de provocari in acest an, grup de pop-opera Ad Libitum Voices lanseaza primul album de colinde: Vino acasa de Craciun. Materialul surprinde emoția acestei sarbatori prin intermediul a 11 melodii care vor purta ascultatorul printr-o poveste a copilariei și a momentelor frumoase…

- Cine canta la Super Bowl 2021? Va fi stadionul gol? Este oficial! The Weeknd este artistul ales sa cante in pauza din finala Super Bowl 2021. Asta dupa ce Jennifer Lopez și Shakira au uluit pe toata lumea cu show-ul susținut anul acesta in cadrul aceluiași eveniment. Super Bowl 2021 va fi difuzat pe…

