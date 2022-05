Stiri pe aceeasi tema

- O noua expoziție temporara, intitulata „Arta și maiestrie banațeana”, cu obiecte din colecția etnografului Marius Matei, muzeograf la Muzeul Satului Banațean, va fi vernisata marți, 10 mai, de la ora 18.00, in mansarda B2 a bastionului Theresia. Expoziția prezinta obiecte de tezaur care nu au mai fost…

- Sala expoziționala pavilionara a Muzeului Satului Banațean deschide joi, 21 aprilie, expoziția „Icoane pe sticla in Banat”, care se dorește a fi un omagiu adus artei religioase țaranești din aceasta parte a țarii, in care sunt transpuse profundele trairi launtrice ale locuitorilor de la sat, caci icoana,…

- Life Press Photo și Consiliul județean Timiș va invita sa vedeți „Timișul Salbatic”, o expoziție foto in care personajele principalele sunt animalele din pusta Banatului. „Animalele pe care le veți vedea in fotografiile expuse sunt salbatice și au fost »capturate» pe senzorul aparatului foto de patru…

- Sarbatoarea pascala, care aduce in fiecare am pace și lumina in sufletele creștinilor, e marcata de artista Dorothea Hirjoi cu un demers plastic special, intitulat „Regasirea unitații”, care va avea vernisajul joi, 14 aprilie, ora 18:00, la galeria Pygmalion de pe strada Augustin Pacha nr. 8. „In aceste…

- O noua expoziție, intitulata „Aripi la cer”, care prezinta publicului lucrari de ceramica realizate de Gloria Grati, a fost deschisa, in parteneriat cu grupul Noima, la Galleria 28 de pe strada C. Brancoveanu nr. 28 din Timișoara. Despre expoziție, curatorul Maria Pașc noteaza: „Intr-atat sunt de incarcate…

- „Accente lirice in capitala Banatului” este o noua expoziție a Muzeului Banatului realizata in colaborare cu Opera Naționala Romana din Timișoara cu prilejul a 75 de ani de la inființarea acesteia, care va fi deschisa sambata, 9 aprilie, la ora 18:00, in mansarda B a bastionului Theresia. Expoziția…

- In 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei, la ora 13, la centrul educațional Aquapic, de la Uzina de Apa Industriala din Timișoara, pe strada Frederic Mistral nr. 1, se deschide o expoziție inedita, de arhitectura de interior și design grafic. Cuprinzand o selecție de lucrari ale studenților din anul terminal…

- Kunsthalle Bega va gazdui prima vizita la Timișoara a muzeului nomad „Triumf Amiria. Muzeul Culturii Queer”, ca preambul a unei serii de expoziții ce vor fi prezentate in decursul anului 2022. Intitulata „PUNCT ~ CU ~ PUNCT /// DOT ~ TO ~ DOT”, aceasta inaugureaza cel mai nou format expozițional din…