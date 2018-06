Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a avut trei meciuri amicale in ultimele 8 zile impotriva unor echipe calificate la turneul final: 2-1 cu Iran, 2-2 cu Tunisia și 1-1 cu Rusia, disputat marți. Din 28 mai, Turcia a dat test dupa test, de parca ea se pregatea pentru Mondial. Trei meciuri, unul la…

- Erdogan a incercat toate modalitatile de a distrage atentia de la problemele economice ale Turciei, dar mai devreme sau mai tarziu adevarul iese la iveala. Sultanul, in tentativa de a seduce masele cu mirajul unui miracol economic, trebuie, dimpotriva, sa dea piept cu o realitate dura, departe de promisiunile…

- In ultima luna moneda naționala a Turciei s-a devalorizat cu peste 16% fața de principalele valute. Și fața de leu, lira turceasca a pierdut aproape 20% de la inceputul anului și pana in prezent. Ieri, in cadrul unui miting, președintele Erdogan le-a cerut cetațenilor turci sa-și investeasca valuta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat pe presedintele rus Vladimir Putin drept un om "foarte puternic", in fata caruia "nu ar trebui sa ne aratam niciodata slabi", intr-un moment in care tensiunile dintre occidentali si Moscova au ajuns la un nivel fara precedent, relateaza duminica…

- Critici aspre din partea Berlinului la adresa reuniunii la care iau parte presedintele Erdogan, Vladimir Putin si omologul sau iranian Rohani. "Practic este un summit de razboi" declara secretarul de stat Niels Annen.

- Intr-un moment in care țarile lor se afla in relații incordate cu Occidentul, președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-au intalnit la Ankara, dand impresia ca noul lor...

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- In acest moment, Vladimir Putin are o multime de motive sa zambeasca, motivul principal fiind Uniunea Europeana: slaba, scindata si confuza in fata agresiunii ruse. Marti, el a primit o scrisoare din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Excelenta Sa" Juncker a inceput sa i se…