- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi la o conferinta pe teme de securitate ca Europa ar trebui sa revina la "ordinea de pace" care exista cu Rusia inainte de razboiul din Ucraina si "sa rezolve toate chestiunile de securitate comuna", daca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la agresiunea…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un Tribunal Special care sa judece "crimele Rusiei in Ucraina", anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care raspunde astfel unei cereri a Kievului, relateaza AFP. "Cooperam cu Curtea Penala Internationala (CPI) si ajutam la…

- Olaf Scholz considera ca Germania este pregatita pentru sezonul de iarna, chiar daca Rusia a oprit fluxul de gaz spre Europa in urma unei dispute legate de razboiul din Ucraina, cancelarul federal invocand modul in care guvernul sau a abordat criza energetica, relateaza Agerpres preluand agenția germana…

- Aceasta este o noua escaladare si este absolut inacceptabila”, a denuntat Peter Stano.El l-a indemnat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sa nu lase teritoriul Belarusului sa fie folosit ca ”poligon de tragere impotriva Ucrainei” si ”sa nu fie parte la agresiunea brutala a Rusiei”.Pe de alta…

- Potrivit Reuters, Zelenski a discutat cu oficiali de cel mai inalt nivel din Regatul Unit, Canada, Germania, Turcia si alte tari, solicitand mai mult sprijin militar si sanctiuni mai dure impotriva Moscovei, iar ulterior le-a multumit pentru sustinere, relateaza Agerpres."Apararea si ajutorul financiar…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbeste despre sabotaj in legatura cu scurgerile de gaze naturale din Nord Stream 1 si 2. ”Orice perturbare deliberata a infrastructurii energetice europene este inacceptabila si va duce la cel mai puternic raspuns posibil”, a transmis oficialul…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat in favoarea aducerii lui Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina.„Putin trebuie sa piarda acest razboi si sa fie tras la raspundere pentru actele sale, aceasta este important pentru mine”, a declarat Ursula von…

- Președinta Comisiei Europene a vorbit, joi, despre crimele de razboi comise de armata rusa in Ucraina, la comanda președintelui Vladimir Putin. Aceasta a oferit un interviu cotidianului Bild TV, in care a dezvaluit modul in care considera ca liderul Kremlinului trebuie sa fie cercetat de lege și pedepsit.…