The Telegraph: „Ce adunătură de slugi am devenit!” Cotidianul britanic The Telegraph e indignat de noile restricții adoptate de guvernul britanic, tocmai pentru ca „numarul spitalizarilor e foarte redus”. Motivul real, potrivit cotidianului, ar fi altul. Și anume teama cabinetului de nu fi acuzat de incompetența, drept pentru care „prefera sa ne franeze redresarea și sa ne ingradeasca drepturile civice decat sa se confrunte cu cel mai mic risc de a parea delasator”. Interdicțiile pandemice au demonstrat ca „avem o toleranța aproape nelimitata pentru autoritarism. Dupa ce am luptat doua razboaie mondiale și un razboi rece in numele libertații individuale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

