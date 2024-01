Stiri pe aceeasi tema

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…

- Dupa succesul colaborarii cu Puya, IRAIDA a facut pe toata lumea sa spuna Opriți planeta, vreau sa cobor la prima. Acum, artista lanseaza prima piesa a sa solo in limba romana: “NTM (Nu te mint)”. Piesa vorbește despre curajul de a spune nu in relații, de a te pune pe tine pe primul loc in... View Article

- De azi incolo, wrs se va semna cu adevaratul sau nume, Andrei Ursu. Co o estetica și un stil muzical nou, artistul spune ,,Hai, Inima!” și vine cu vibe-ul acela oldie but goldie și cu promisiunea unor piese de pus chiar langa suflet. Piesa vorbește despre incercari, despre curajul de a-ți deschide din…

- „Talk To Me” este un anthem pop-dance fascinant, care imbina cu fluiditate ritmurile electronice cu versuri emoțional incarcate, creand o experiența sonora captivanta. Piesa devine un canal pentru sentimente neexprimate, oferind o experiența comuna pentru cei care au simțit povara emoțiilor nespuse.…

- Nicole Cherry și Puya au lansat single-ul ,,Paharul sus” cu videoclip oficial, marcand astfel prima lor colaborare. Piesa a fost compusa de IRAIDA (Adelina Stinga), PUYA (Dragoș Gardescu), Achi (Petre Octavian Ioachim), versuri de IRAIDA (Adelina Stinga), PUYA (Dragoș Gardescu), iar producția este semnata…

- „JOS” incepe cu un ritm hipnotic și un bass profund care creeaza o atmosfera misterioasa și seducatoare. Vocea expresiva a lui Cezar Guna gliseaza grațios peste melodie, transmitand pasiune și dorința. Versurile sunt pline de metafore senzuale și cuvinte incarcate de subințeles. Arkanian vine, de asemenea,…

- Dupa ce ne-a purtat prin calatoria muzicala plina de emoție odata cu „ULeLeLe”, JO aduce in playlisturi in aceasta toamna „Tot la tine ma intorc”, o poveste cu versuri emoționante despre iubire, apartenența și suferința. „«Tot la tine ma intorc» reprezinta cea mai reala, sincera și din suflet piesa…