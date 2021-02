Actrița Gina Carano din serialul „The Mandalorian” a fost concediata dupa ce a facut o comparație nepotrivita, declarand ca a fi republican in ziua de astazi este ca și cum ai fi fost evreu in timpul Holocaustului. „Gina Carano nu mai este angajata a Lucasfilm si nu exista planuri ca ea sa fie in viitor. Fara indoiala, postarile ei din social media care denigreaza oamenii pe baza identitatilor culturale si religioase sunt aberante si de neacceptat”, a subliniat purtatorul de cuvant. Inclusiv agentia de talente UTA a renuntat la colaborarea cu Gina Carano, actrița ce a aparut și in filmele „Deadpool”…