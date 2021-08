Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului au un risc dublu de spitalizare pentru COVID-19 comparativ cu varianta Alfa, detectata la sfarșitul anului trecut in Marea Britanie, arata un studiu amplu publicat sambata in revista The Lancet Infectious Diseases.

- Vaccinul anti Covid-19 de la Pfizer/BioNTech nu sporeste riscul aparitiei unor probleme cardiovasculare grave (infarct, AVC sau embolie pulmonara) la persoanele cu varste peste 75 de ani, potrivit unui studiu oficial francez dat luni publicitatii, informeaza AFP.

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a atras atenția oamenilor nevaccinați cu privire la riscul de spitalizare ridicat in cazul infectarii cu COVID-19. Ea a declarat pentru Digi24 ca un posibil val patru al pandemiei in Romania va fi foarte periculos in localitațile cu rata de vaccinare…

- Persoanele care sunt informate cu privire la riscul de cancer asociat alcoolului si sunt incurajate sa isi numere paharele consumate au tendinta sa bea mai putin, conform unui nou studiu realizat in Australia si publicat marti, informeaza Xinhua. Cercetarea, realizata in mod randomizat si condusa de…