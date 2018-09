Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins joi propunerea Uniunii Europene de eliminare totala, pe baza de reciprocitate, a taxelor vamale pentru importurile de autovehicule, adaugand ca practicile comerciale ale UE sunt similare cu cele ale Chinei, informeaza agentia Bloomberg.

- Fortele militare ale Chinei si-au extins operatiunile cu bombardiere in ultimii ani, „antrenandu-se pentru atacuri“ contra Statelor Unite si aliatilor sai, a anuntat Pentagonul intr-un raport publicat joi, scrie The Guardian.

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind pentru prima oara cand se confirma aceasta boala intr-o exploatatie comerciala de crestere a porcilor, a anuntat, vineri seara, Autoritatea Nationala…

- China ar trebui sa se pregateasca de o criza in stramtoarea Taiwanului, conform ziarului detinut de partidul comunist chinez, Global Times, scrie The Guardian.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea Statele Unite au marit presiunea…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca a acceptat sa preia conducerea echipei Guizhou Zhicheng, ultima clasata in campionatul Chinei. El a precizat ca oferta chinezilor a fost una de nerefuzat si ca intelegerea este pe un an si jumatate. "Vazand CV-ul meu poate…

- „Atac sonic”. SUA isi retrag mai multi diplomati din China. Aceștia au prezentat simptome similare cu cele confirmate de staff-ul diplomatic din Cuba, ceea ce a crescut ingrijorarile ca ar putea fi vorba de un atac sonic, scrie The Guardian. Purtatoarea de cuvant a departamentului, Heather Nauert, a…