- Fostul șef al guvernului republicii nerecunoscute Nagorno-Karabakh, Ruben Vardanyan, a fost arestat in Azerbaidjan și acuzat, inclusiv de finanțarea terorismului. Despre acest lucru a anunțat Serviciul Securitații de Stat (SSS) din Azerbaidjan. "Dovezile colectate au stabilit ca Vardanyan Ruben Karlenovich,…

- Autoritatile armene au anuntat joi ca pe teritoriul tarii au intrat 65.036 refugiati din Nagorno-Karabah, respectiv peste jumatate din populatia oficiala a acestei regiuni separatiste unde Azerbaidjan a lansat o operatiune-fulger saptamana trecuta, relateaza AFP.

- Dupa ce Azerbaidjan a forțat luptatorii etnici armeni din Nagorno-Karabah sa se predea, premierul armean Nikol Pașinian ataca Rusia, pe care o acuza ca nu l-a informat despre planurile țarii vecine și constata ca relațiile de securitate ale țarii sunt ”ineficiente”, transmite CNN.

- Criza din Nagorno-Karabah a venit intr-un moment in care relația dintre doi aliați istorici, Armenia și Rusia, s-a deteriorat drastic, amplificata fiind și de comentariile uneori incendiare ale unor personaje importante de la Moscova, scrie CNN.

- Noi tensiuni au izbucnit in regiunea Nagorno-Karabah. Azerii au declanșat un atac pe scara larga intr-o zona unde locuiesc circa 120.000 de armeni și anunța ca nu se vor opri decat dupa ce vor controla total zona.

- Fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah au depus armele miercuri, in timp ce autoritațile de la Baku au anunțat incetarea focului și deschiderea discuțiilor in vederea reintegrarii acestei regiuni in Azerbaidjan.

- Comunitatea internationala a facut front comun in fața violențelor din regiunea Nagorno-Karabah și a cerut autoritaților de la Baku și Erevan sa inceteze ostilitațile și sa se așeze la masa tratativelor. Azerbaidjan a lansat marti o operatiune militara pe care o numește „antiterorista”, transmit Reuters,…

- Ministerul azer de Externe a anunțat marti ca „singurul mijloc de pace” intre Baku și Erevan este retragerea „totala” a armatei armene din Nagorno-Karabah, teritoriu azer de jure, dar separatist de facto.