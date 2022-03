„The Batman”, încasări de 128 de milioane de dolari Aventura supereroului „The Batman” interpretat de Robert Pattinson a generat 128,5 milioane de dolari din 4.417 de cinematografe in America de Nord, marcand cel mai bun weekend de deschidere in 2022. Este al doilea film din perioada pandemiei care depaseste pragul de 100 de milioane de dolari intr-un singur weekend, o performanta realizata pentru prima data de „Spider-Man: No Way Home”, care a inregistrat 260 de milioane de dolari in decembrie. La box office-ul international, „The Batman”, regizat de Matt Reeves, a castigat 120 de milioane de dolari de pe 74 de piete, veniturile ajungand la 248,5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

