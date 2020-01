Thailanda - Supermarketurile nu vor mai distribui pungi din plastic gratuite la casele de marcat

Stiri pe aceeasi tema

- "In primul rand o veste buna, cred ca in urmatoarele doua saptamani Ministerul Finantelor o sa fie institutia care va avea semnatura electronica si am inteles ca intr-o saptamana-doua vom avea in intreg ministerul semnatura electronica, vom castiga sigur concurenta cu Ministerul Dezvoltarii", a precizat…

- Pe 30 ianuarie 1883, James Ritty, patronul unui local din Dayton (Ohio) a primit brevetul pentru inventia casei de marcat. Acesta a inventat mecanismul poreclit „casieria incoruptibila” sau prima casa de marcat mecanica. Masinaria folosea un fel de taste metalice care presau valoarea in ele…

- Un cerb descoperit mort in Thailanda avea șapte kilograme de pungi din plastic si alte deseuri in stomac, au anuntat marti autoritatile, lansand un avertisment impotriva practicii aruncarii deseurilor in apele si padurile de pe teritoriul acestei tari.

- Dependența de calculator ucide. Asta s-a intamplat și in cazul unui adolescent de 17 ani din Thailanda. Baiatul a murit dupa ce s-a jucat mai bine de 12 ore pe calculator. Acesta era dependent de jocurile video s...

- In 2019, toate firmele care lucreaza cu numerar, indiferent de dimensiunea acestora, au avut obligatia legala de a achizitiona si de a utiliza case de marcat cu jurnal electronic. Firmele au inlocuit, pe cheltuiala integrala a lor, pe casele de marcat vechi, cu jurnal pe rola de hartie. Scopul pentru…

- O milionara din Thailanda a fost gasita fara suflare in propria casa, ascunsa in frigider. Victima,o femeie de afacei in varsta de 58 de ani, fusese vazuta pentru ultima data in timp ce vizita un templu. De atunci, nici familia, nici apropiații, nu au mai știut nimic de ea. Femeia se numea…

- O companie producatoare de imbracaminte a pus in practica o idee originala, fabricand pantaloni scurți din...sticle de plastic. Deșeurile sunt procesate și transformate in „bermude” impermeabile pentru surferi. Bradul sud-african de haine GiLo colecteaza sticlele de plastic aruncate pe plaje și le transforma…