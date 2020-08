Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care juca ”alba-neagra” pe Faleza Soarelui din Costinești a fost prins de jandarmi in timp caștiga, din aceasta activitate, 400-500 de lei in 15 minute, noteaza Digi 24.Autoritațilespun ca barbatul ”invartea de zor pe o masuta, trei pahare metalice”, iar ininteriorul unuia dintre pahare a…

- Jandarmeria Romana informeaza ca jandarmii au fost prezenți, așa cum prevede legea, pentru a asigura ordinea publica, fiind vorba de o adunare de persoane, indiferent de natura și contextul acesteia. „Am fost prezenți, in cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea…

- Mai multe grupuri civice se mobilizeaza pe rețele sociale pentru a organiza manifestații in Piața Victorie, la doi ani de la protestele din 10 august. Unul dintre organiori a declarat pentru Libertatea ca oamenii sunt invitați sa scrie cu creta pe asfalt nemulțumirile lor și sa plece apoi acasa. ”Vom…

- Solutie cel putin surprinzatoare in dosarul violentelor din 10 august 2018. DIICOT spune ca nu a fost vorba de o tentativa de lovitura de stat, asa cum au reclamat jandarmii, si nici de o actiune violenta comandata impotriva manifestantilor, astfel ca sefii de atunci ai Jandarmeriei au fost scosi de…

- bull; Dinamo va juca diseara la Ovidiu cu FC Viitorul, iar fani ai "cainilor rosiildquo; au venit la Mamaia sa vorbeasca cu jucatorii FC Viitorul si Dinamo se intalneasc in aceasta seara, de la ora 20.00, pe stadionul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, in etapa a saptea a turneului play out…

- Dezvaluire-bomba! Se cutremura Ministerul Afacerilor Interne, sub comanda ministrului Marcel Vela! S-a dat un Ordin de o deosebita importanța.Prin aceasta dispoziție, mii de jandarmi au fost transformați in polițiști. Citește AICI mai multe despre CUTREMURUL din Ministerul de Interne și despre ORDINUL…

- Jandarmii mehedințeni au demarat actiunile in cadrul campaniei de prevenire a faptelor antisociale ,,Vacanța in siguranța” . Campania se deruleaza pe timpul sezonului estival, in toata zona de responsabilitate și are ca scop conștientizarea turiștilor cu privire la faptele antisociale care…

- Anunțul este facut de Federația Columna – al carui membru este și Sindicatul Protecției Copilului Giurgiu – care a emis un comunicat de presa: ”Astazi, 16 iunie 2020, SINDICATUL PROTECȚIEI COPILULUI GIURGIU protesteaza in mod pașnic, civilizat, IN INCINTA DGASPC GIURGIU, pentru faptul ca peste 900 de salariați…