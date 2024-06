Cofeina, care se gasește in cafea, ceai, dar și in unele bauturi, poate interacționa cu diferite medicamente și astfel sa le modifice efectele. Lina Matta, directorul farmaciei de ambulatoriu la Bringham and Women’s Hospital, semnaleaza aceste interacțiuni intr-un articol publicat de Harvard Medical School. Și cafeaua decofeinizata Cofeina din cafea poate potența efectul analgezicelor eliberate […] The post Medicamente pe care nu le luam niciodata cu cafea appeared first on Puterea.ro .