Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor (SIA) Galati s-a dovedit a fi un adevarat incubator de afaceri. Numeroase alimente de-a dreptul revoluționare au fost create de catre studenții și cadrele didactice ale facultații. Unele chiar in timpul orelor de practica in stațiile-pilot ale instituției. Salamul dietetic și batonul proteic din soia si zer, painea cu