Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP, citata de Agerpres."Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita" (sa-i sustinem), a declarat…

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Intr-un apel recent cu președintele american Joe Biden, liderul francez Emmanuel Macron a propus ca Occidentul sa trimita trupe in Ucraina care sa instruiasca forțele Kievului – Biden nu s-a aratat incantat de aceasta idee. Acum, cei doi lideri se vor intalni in Franța, iar posibila revenire a lui Donald…

- Președintele SUA Joe Biden, prima doamna Jill Biden, președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron participa la o ceremonie pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a Zilei Z. Veteranii sunt in picioare pentru inceperea comemorarii a 80 de ani a Zilei Z din SUA la Cimitirul și Memorialul…

- Lideri de prim rang din țarile democratice, printre care președintele Joe Biden, regele Charles al III-lea, președintele Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz și premierul Justin Trudeau, participa, in ziua de 6 iunie 2024, in Franța, la ceremonia prin care se comemoreaza 80 de ani de la debarcarea…

- Presedintele american Joe Biden va face prima sa vizita de stat in Franta, la invitatia omologului sau Emmanuel Macron, care il va intampina la Paris in 8 iunie, a anuntat joi presedintia franceza, conform AFP.

- Liderul chinez, Xi Jinping, a sosit in Franța in cadrul unei vizite oficiale, a anunțat televiziunea chineza. Potrivit mass-mediei europene, președintele francez Emmanuel Macron preconizeaza sa discute cu liderul chinez despre situația din Ucraina in timpul convorbirilor. {{745517}}Anterior, Xi Jinping…

- Emmanuel Macron a afirmat ca Rusiei i se va cere sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Presedintele francez a facut aceste declarații in timpul unui interviu difuzat de televiziunea ucraineana si postat sambata de o jurnalista ucraineana pe canalul sau…