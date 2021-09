Ultimul distrugator stealth din clasa Zumwalt a intrat deja in etapa testarii. Nava americana a parasit șantierul naval Bath pentru a incepe incercarile pe mare. Distrugatorul Lyndon B. Johnson (DDG 1002), ultimul din cele trei distrugatoare ale revoluționarei clase Zumwalt, este cel care a intrat „in acțiune”. Potrivit celor de la Naval News , care citeaza producatorul General Dynamics Bath Iron Work, nu intamplator momentul plecarii spre testare a fost ales simbolic, 27 august. Aceasta este data cand fostul președinte american Lyndon B. Johnson se naștea in 1908, in Stonewall, Texas. A treia…