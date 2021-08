Testări gratuite pentru femei. Testează-te gratuit pentru cancerul de col uterin Continua testarile gratuite pentru cancerul de col uterin. Femeile cu varsta peste 25 de ani, indiferent daca sunt sau nu asigurate, pot face screening de col uterin in cadrul proiectului ONCOPREV. Proiectul este derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, in parteneriat cu Fundația Enable, in regiunea de Nord-Est a țarii. Testarile gratuite se fac la Unitatea Mobila de Screening, care revine in ultimele zile din luna august in județul Vaslui. Luni, 30 august, una din unitațile mobile de screening pentru cancer, dotata cu aparatura și materiale sanitare precum un cabinet ginecologic, ajunge… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 ani beneficiaza de investigatii gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, la Maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timisoara. Testele Babeș-Papanicolau se fac in cadrul Programului National de Screening pentru cancerul de col uterin.…

- Manastirea Voroneț este una dintre cele mai frumoase manastiri din Bucovina, fiind inclusa in Patrimoniul UNESCO din Romania. Numita și “Capela Sixtina a Estului”, Manastirea Voroneț impresioneaza prin picturile sale cu totul deosebite.Manastirea Voroneț este considerata o perla a Bucovinei și se afla…

- Uniunea Europeana a lansat joi un apel la "o incetare urgenta, completa si permanenta a focului" in Afganistan, condamnand intensificarea atacurilor comise de catre talibani, relateaza AFP. "Ofensiva militara a talibanilor este in contradictie directa cu angajamentul lor privind o reglementare…

- Desfașurata intr-o atmosfera decenta, dar in prezența a circa 150 de suflete, „Sarbatoarea Razboienilor” s-a derulat, tradițional, in ultima duminica a lunii iulie. La ediția din acest an, a 53-a, a fost prezent un corp de armata din cadrul Batalionului 634 Infanterie Piatra Neamț, capitan Calin…

- Organizatiei Mondiale a Sanatatii si Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor au anuntat ca varianta Delta este acum majoritara in Europa. Organizatiile solicita cresterea numarului testelor gratuite si alte masuri de control al cazurilor, relateaza AFP.

- Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din tara noastra sunt cap de afiș in presa internationala. Majoritatea publicațiilor mentioneaza ca Moldova a ales sa se indrepte spre Vest, dar amintesc si promisiunile date in cadrul campaniei electorale de catre Partidul Actiune

- „Prioritatea acestui Guvern o reprezinta investitiile. Atunci cand aloci mai multe resurse catre investitii, se intorc mai multi bani la buget si nu invers. Prea multi ani de zile banii s-au dus catre asistenta sociala. Nu dezvolti o tara, nu modernizezi o tara alocand bani catre asistenta sociala.…

- Actorul Ion Caramitru a fost distins, marti, cu Premiul pentru promovarea operei eminesciene, in cadrul unei ceremonii organizate, cu prilejul Zilelor Mihai Eminescu, la 132 de ani de la moartea poetului, la Memorialul Ipotesti - Centrul de Studii "Mihai Eminescu". Premiul este acordat…