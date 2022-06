Stiri pe aceeasi tema

- Ieșitul in natura cu copiii este sanatate curata. O spun medicii de familie, iar cei care am crescut la țara o știm foarte bine. Acum din pacate copiii prefera calculatorul și telefonul decat sa iasa la o plimbare. Și atunci nici nu ar trebui sa ne mai mire faptul ca vedem tot mai mulți copii supraponderali,…

- „Mergeți cat mai mult in aer liber (indiferent de vreme) cu ai voștri copii”, este sfatul dr. Mihai Craiu, medic primar in pediatrie la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu". Ieșitul in aer liber aduce multe beneficii pentru sanatate.

- „Mergeți cat mai mult in aer liber (indiferent de vreme) cu ai voștri copii”, este sfatul dr. Mihai Craiu, medic primar in pediatrie la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu". Ieșitul in aer liber aduce multe beneficii pentru sanatate.

- Autoritațile noastre au trecut in revista ceea ce știm sigur despre hepatita severa acuta care a ajuns deja și in Romania. Potrivit celor de la ROvaccinare, „acest mesaj este necesar deoarece noi, romanii, foarte emotivi, cum suntem, avem tendința sa imbrațișam rapid teorii ale conspirației, in fața…

- In primul rand știm sigur ca specialiștii nu au identificat niciun virus hepatitic cunoscut (A,B,C,E sau delta acolo unde este cazul). Exista dovezi de infecție cu adenovirus, la unii dintre pacienți. Tipul incriminat, adenovirusul 41, produce la copiii anterior sanatoși doar o boala diareica, nu o…

- Spațiul medical are acum un aspect prietenos, iar dotarile cu aparatura și echipamente medicale moderne permit personalului medical sa ofere servicii medicale de inalta calitate. Printr-o investiție de 500.000 de euro, Fundația Mereu Aproape a modernizat și dotat complet Ambulatoriul de Specialitate…

- București, 11 martie 2022 – Fundația Mereu Aproape a renovat complet și a modernizat Ambulatoriul de Specialitate al Institutului Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, in urma investiției de peste 500.000 de euro facute cu sprijinul partenerilor sai.

- București, 11 martie 2022 – Fundația Mereu Aproape a renovat complet și a modernizat Ambulatoriul de Specialitate al Institutului Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, in urma investiției de peste 500.000 de e