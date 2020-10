Stiri pe aceeasi tema

- George Copos, omul de afaceri condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Loteria I, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, conform realitateasportiva.net . In varsta de 67 de ani, omul de afaceri a ocupat in trecut, printre altele, și funcția de vicepremier al Romaniei. Copos a fost patron al…

- Premierul Ludovic Orban a aflat rezultatul testului pentru coronavirus. Șeful Guvernului a fost testat in aceasta dimineața dupa ce ar fi luat contact cu o persoana infectata. Rezultatul testului pentru infectia cu noul coronavirus este negativ, potrivit Guvernului. Premierul va ramane in carantina…

- Din octombrie sunt disponibile si in Romania testele rapid antigen dezvoltate de compania elvețiana Roche. Noul test pentru depistarea SARS-Cov2 da rezultatul in 15 minute si are o sensibilitate de 96,52% (conform studiilor realizate in India si Brazilia). Prelevarea se face ca la testul PCR, din faringe.Testul…

- Liderii PSD, Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Vasile Dincu au primit rezultatele la testele pentru Covid-19 efectuate dupa ce au intrat in contact cu o persoana infectata. Cei trei lideri social-democrați au intrat in izolare miercuri dupa ce au avut contact cu o persoana confirmata cu Covid-19. Astazi…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de laboratoarele Sanofi și Gsk va costa, cel mai probabil, sub 10 euro, a declarat Olivier Bogillot, președintele Sanofi Franța, citat de agenția ANSA. Acesta a precizat faptul ca, in acest moment, prețul nu este fixat final, dar urmeaza sa fie anunțat in curand. Referitor…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a acordat o autorizație de urgența Laboratoarelor Abbott pentru a produce un test rapid pentru depistarea coronavirusului, care costa doar 5 dolari si are dimensiunea unui card de credit.

- Ministrul federal de interne al Indiei, Amit Shah, a fost internat din nou in spital acuzand oboseala si dureri in tot corpul, la cateva zile dupa ce a fost declarat vindecat de COVID-19, au anuntat marti oficiali indieni, informeaza dpa potrivit Agerpres. Shah, influentul lider al partidului aflat…