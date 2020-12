Test obligatoriu pentru Covid-19 dacă călătoriți în această țară Strainii care calatoresc in Turcia au obligația ca la vama sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Noile reguli au intrat in vigoare de marți, de la ora 21.00. Testul molecular trebuie sa fie de tip PCR și trebuie sa fie efectuat cu 72 de ore inainte de calatoria in Turcia. Nu sunt obligați sa faca testul decat minorii care nu au implinit varsta de 6 ani. „Incepand cu data de 29 decembrie 2020, ora locala 21:00, toate persoanele, indiferent de cetațenie, care vor tranzita teritoriul Republicii Turcia pe cale aeriana, rutiera, feroviara sau navala, au obligația de a prezenta la imbarcarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

