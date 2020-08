Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe regiuni din Italia vor impune carantina calatorilor care se intorc din anumite tari europene considerate ca fiind un risc pentru raspindirea coronavirusului, a informat miercuri presa italiana. Este vorba despre regiunile Puglia (sud) si Campania (sud), iar masura carantinarii se aplica cetatenilor…

- Din cauza numarului tot mai mare de cazuri confirmate de COVID-19 in țara noastra, mai multe state europene au impus restricții de calatorie pentru persoanele care vin din Romania. In momentul de fața, romanii inca mai pot circula fara restricții in țari europene precum Bulgaria, Turcia, Franța, Germania,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus. Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii. Lista intrata in…

- Oficial, a fost publicata lista actualizata a țarile din care putem sa ne intoarcem, incepand cu 22.06.2020, ora 00:00, in Romania fara obligativitatea carantinarii/izolarii.Aceste țari sunt: Italia, Franța, Irlanda, Estonia, Finlanda, Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Elveția, Germania, Grecia,…

- Aproximativ 1,7 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani din Uniunea Europeana aveau anul trecut meseriile de coafeza si cosmeticiana, reprezentand 0,9% din totalul angajatilor, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul statelor membre, cel mai ridicat…

- Slovacia va permite libera circulatie din si spre alte 16 state europene, pe langa vecinele sale Cehia, Austria si Ungaria, incepand de miercuri, 10 iunie, de cand nu va mai fi obligatorie nici purtarea mastilor in spatiile deschise, a declarat marti prim-ministrul Igor Matovici, anuntand noi masuri…

- Companiile aeriene au solicitat Guvernului Marii Britanii sa ridice masura carantinei pentru cetatenii veniti din 45 de tari. Lista a fost trimisa cu acordul British Airways, Easyjet si Virgin Atlantic. Pe lista celor 45 de tari se afla Austria, Bulgaria, Croatia, Cipru, Egipt, Franta, Germania,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…