- Prețul aurului a explodat. Gramul de aur s-a scumpit luni cu 1,0391 lei (0,33%), ajungand la o cotatie de 317,9323, de la 316,8932, cat anuntase vineri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres. Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro,…

- Uleiul de masline este cel mai furat produs in multe dintre supermarketurile spaniole, bandele vizand "aurul lichid" in contextul in care preturile au crescut brusc dupa seceta de anul trecut din sudul tarii, care a afectat recolta de masline, relateaza SkyNews. Hoții s-au organizat in bande care fura…

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu 6,1312 lei (2%), ajungand la o cotatie de 312,9021 lei, de la 306,7709 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, arata Agerpres. Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de…

- Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…

- Taxe noi pentru turiștii care ajung in Grecia, Spania sau Italia. Vești proaste pentru romanii care obișnuiesc sa aleaga aceste destinații pentru vacanțe. Din 2024, vor fi nevoiți sa achite anumite taxe. Taxe noi pentru turiștii care ajung in Grecia, Spania sau Italia Astfel, pe langa biletul de avion,…

- Prețul petrolului a explodat: posibile creșteri la pompa, dupa criza din Marea RoșieCostul contractelor futures pe februarie pentru petrolul Brent pe bursa ICE Futures din Londra a fost de 76,88 dolari pe baril, cu 0,33 dolari (0,42%) mai mare decat la inchiderea sesiunii anterioare. Ca urmare a tranzacționarii…