Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a semnat un contract de inchiriere cu Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group, pentru a deschide la Shanghai cel mai mare centru de vanzari si service al sau din China, a declarat compania detinuta de guvernul chinez, transmite Reuters.Magazinul Tesla, cu o suprafata de 8.000 de metri patrati,…

- Ministerul chinez de Externe a transmis sambata ca Statele Unite sunt adevaratul "imperiu al minciunilor", ca replica la un raport al Departamentului de Stat al SUA care acuza guvernul de la Beijing ca investește anual miliarde de dolari in eforturile de manipulare a informațiilor, scrie Reuters, conform…

- La o conferinta de presa la Shanghai, Raimondo a spus ca nu se astepta la niciun progres imediat in problemele care afecteaza firmele americane precum Intel, Micron, Boeing, Visa si Mastercard, la primele ei intalniri cu oficialii chinezi, dar spera ”sa vada unele rezultate” in urmatoarele cateva luni,…

- Planurile de solicitare au fost trimise marilor furnizori in ultimele saptamani, cerand propuneri de continut financiar, date in timp real referitoare la actiuni si alte caracteristici, se arata in articolul Semafor. Compania X a cerut ofertantilor interesati sa spuna cati bani ar angaja pentru proiect,…

- “Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat:…

- “Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat:…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a anunțat duminica, 23 iulie, ca vrea schimbe logoul platformei online, reprezentat de o pasare albastra, precizand ca „in curand ne vom lua adio de la marca Twitter și, treptat, de la toate pasarile”, relateaza CNN și Reuters.Intr-o serie de mesaje pe Twitter, miliardarul…

- Moderna a semnat un memorandum de intelegere cu China pentru a produce in aceasta tara medicamente destinate pietei chineze, a anuntat compania farmaceutica americana recent, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Beijing si Washington, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Stephane Bancel, CEO-ul…