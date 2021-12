Stiri pe aceeasi tema

- Swedish battery maker Northvolt announced Wednesday it has produced its first lithium-ion battery cell at its factory in Skelleftea, meeting its deadline to start production at the plant before the end of 2021. Northvolt, which competes with Tesla’s battery-making division and was valued at $12 billion…

- Companiile aeriene au fost nevoite sa anuleze peste 2.000 de zboruri in intreaga lume, dintre care aproape un sfert in Statele Unite, mai ales din cauza variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate, dintre…

- Consiliul municipal din New York a adoptat, joi, o lege care permite strainilor sa voteze la alegerile locale, devenind primul oras important din Statele Unite care a facut un astfel de pas. Aceasta lege locala, adoptata cu 33 de voturi pentru, 14 impotriva si doua abtineri urmeaza sa permita “rezidentilor…

- China a aprobat un tratament impotriva COVID-19, la doi ani de la aparitia pandemiei, pe teritoriul chinez, in urma unei intensificari a epidemiei, relateaza AFP. Spre deosebre de un vaccin preventiv, un tratament asigura ingrijiri de sanatate unor pacienti infectati cu noul coronavirus, in vederea…

- WTA, Asociatia Jucatoarelor Profesioniste de Tenis a anuntat, miercuri, suspendarea cu efect imediat a tuturor competitiilor sub egida sa din China, din cauza situatiei neclare a sportivei Shuai Peng. Beijingul a acuzat, joi, forul care organizeaza circuitul feminin de tenis ca “politizeaza sportul”,…

- Potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare, șeful Pentagonului, secretarul apararii american – Lloyd J. Austin III va vizita Romania. Turneul de vizita mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre…

- Elon Musk ar vrea ca cel tarziu in decembrie, sa iasa de pe liniile de asamblare de langa Berlin, primele mașini produse la ”giga-fabrica” germana, unde, sambata, a fost organizat un mare festival la care au participat 9.000 de oameni. Lucrarile au inceput acum doi ani la uzina de la Grunheide, dar…