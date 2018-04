Tesla planuieste un SUV Model Y. Este posibil avand in vedere ca Model 3 a fost un esec?

Stiri pe aceeasi tema

- In primul sau interviu televizat de cand a fost demis, fostul șef al FBI, James Comey, spune ca este convins de faptul ca Donald Trump este “inapt moral” pentru a fi președinte. Comey a mai spus și ca este posibil ca Rusia sa dețina informații compromițatoare despre președintele SUA. James Comey, directorul…

- Un copil a fost adus pe lume la 4 ani de la moartea parintilor sai intr-un accident de masina. In urma cu 4 ani de la nasterea lui, cei doi parinti ai sai au murit. Au pierit intr-un oribil accident auto. Inainte de a muri, cu cateva luni, cei doi parinti si-au inghetat cativa embrioni […] The post…

- „Maia Sandu a luat o decizie care îi vizeaza pe chișinauieni, fiind însa cu gândul la alegerile parlamentare, tratând alegerea primarului de Chișinau ca pe un episod ne-important în biografia PAS, aflat în proces de constituire și consolidare. Aceasta este…

- Noul Rolls-Royce Phantom a debutat la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a vorbit, la Adevarul Live, despre declaratia colegului sau de partid, Florin Citu, care spunea ca „prioritatea principala pentru Romania ar trebui sa fie sectorul privat, nu educatia si sanatatea”. Raetchi a declarat ca nu este de acord cu parerea acestuia, afirmand ca…

- Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal. Cand a vazut…

- Anul 2018 este anul marilor provocari, atat profesionale, cat si personale, pentru diva Oana Zavoranu! Nonconformista vedeta este decisa sa devina mama, dar nu pe cale naturala, ci cu ajutorul unei mame purtatoare, asa cum a procedat si Kim Kardashian cu cel de-al treilea copil!