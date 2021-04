Tesla, livrări de 185.000 de mașini în primul trimestru al anului Tesla a livrat aproape 185.000 de mașini in primul trimestru al anului 2021, mai mult decat a produs in aceeași perioada a anului trecut, potrivit cifrelor pe care compania le-a anunțat vineri. Dintre mașinile livrate de Tesla in primul trimestru al anului 2021, aproape 183.000 erau vehicule Model 3 și Model Y. Pe langa livrarile Model 3 și Model Y, compania a vandut, de asemenea, inca 2.020 de automobile Model S care fusesera produse in trimestrele anterioare. De asemenea, Tesla a anunțat reproiectari pentru modelele S și Model X in ianuarie 2021, care au adaugat noi propulsoare, opțiuni de gama… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

