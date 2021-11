Tesla începe să-și deschidă stațiile de încărcare și pentru alte modele electrice în Europa ​Tesla Motors va permite, printr-un program pilot deschis în Olanda, ca mașini electrice de la alte marci sa fie încarcate la stațiile sale Supercharger, scrie Reuters. Tesla Motors a atins de curând pragul de un miliard de dolari capitalizare de piața, iar Tesla Model 3 a fost cel mai cautat model auto în Europa luna trecuta.



Tesla a anunțat ca la 10 puncte de încarcare rapida din Olanda vor putea fi încarcate și mașini de la alte marci care au standardul CCS. Printre marcile care utilizeaza acest standard în Europa se numara BMW, Mercedes, Ford… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

