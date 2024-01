Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe țari europene, modelele electrice Volkswagen ID au avut parte de o scadere a prețurilor din partea producatorului german. Decizia de a mai taia din prețurile modelelor vine in contextul in care subvențiile din partea guvernelor sunt acum ceva mai mici. In Franța, de exemplu, modelele Volkswagen…

- Compania chineza Xiaomi dezvaluie primul model de mașina electrica. SU7 iși propune sa rivalizeze cu Porsche sau Tesla. Xiaomi este cunoscut pentru producția de telefoane și gadget-uri,aventurarea sa pe piața mașinilor electrice fiind o premiera. Sedanul SU7, unde SU reprezinta prescurtarea pentru „Speed…

- Maersk programeaza zeci de nave prin Canalul Suez: transportul maritim se reia pe aceasta ruta Compania daneza Maersk a programat cateva zeci de nave de transport de containere care vor tranzita Canalul Suez și Marea Roșie in zilele și saptamanile urmatoare, a anunțat miercuri, compania, acesta fiind…

- Guvernul de la Roma cauta sa incurajeze alti producatori auto, pe langa Stellantis, sa fabrice masini in Italia si sa sporeasca productia, a afirmat ministrul Industriei, Adolfo Urso, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Urso a reafirmat ca autoritatile italiene vor sa ajunga la un acord cu Stellantis,…

- Investitia vine in timp ce Nio, cu vanzarile de vehicule electrice si profitabilitatea aflate sub presiune intr-un razboi al preturilor inceput de Tesla, a incercat sa sporeasca eficienta reducand o zecime din forta de munca si amanand proiectele care nu fac parte din activitatile de baza. Acordul,…

- Zeekr, o companie de mașini electrice din China, a dat startul oficial al livrarilor pe piața din Europa. Primul model care a ajuns pe mainile unui client de pe Batranul Continent este, totodata, primul model electric produs de aceasta marca. Mai exact, este vorba despre modelul Zeekr 001, un shooting…

- Compania chineza producatoare de masini electrice BYD a anuntat vineri ca si-a lansat modelul emblematic Han in Emiratele Arabe Unite, in aceasta saptamana, transmite CNBC.Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile, conform News.ro. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera…