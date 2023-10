Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre romani considera ca statul are datoria sa ii ajute indiferent de situatie si peste jumatate cred ca Guvernul trebuie sa creasca salariile chiar daca economia scade, cu 20% mai multi decat acum 10 ani, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Comparativ cu acum…

- Un barbat in varsta de 25 de ani din municipiul Barlad, plecat sa lucreze intr-o statiune de pe litoral, a fost dat disparut de familie, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, relateaza Agerpres.

- Horia Tecau, antrenorul echipei Romaniei de Billie Jean King Cup și un apropiat al Simonei Halep, a reacționat dupa suspendarea de 4 ani primita de jucatoarea de 31 de ani. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face…

- Masurile fiscale pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, vor fi publicate in aceasta saptamana, in dezbatere publica, pe site-ul executivului, a declarat astazi, premierul Marcel Ciolacu. El a explicat ca, dupa ce vor fi luate toate avizele, pachetul de masuri fiscale urmeaza…

- Un tanar de 25 de ani, dat disparut de mama lui, a fost gasit mort pe un camp de politistii doljeni. Anchetatorii spun ca tanarul avea pe trup urme de arsuri si leziuni care par a fi fost provocate de un fulger.