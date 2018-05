Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat la resedinta sefului politiei din Kandahar, in sudul Afganistanului, s-a soldat sambata cu cinci morti, dintre care trei teroristi, relateaza DPA. Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq.…

- Opt militari romani au fost raniti luni, 30 aprilie 2018, in Afganistan, dupa ce au fost prinsi intr-un atac cu masina capcana, anunta prin intermediul unui comunicat de presa Ministerul Apararii Nationale (MApN). Cei opt militari fac parte din Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor",…

- Luni, 10 oameni au murit și 15 au fost raniți, la Toronto, dupa ce o camioneta a lovit mai multe grupuri de pietoni, pe o distanța de 2 km. Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa pranz, in zona de nord a orașului Toronto. Potrivit MAE, nu exista informații ca printre victime ar fi și ...

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Maiduguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist. Boko Haram, care inseamna in limbile locale "Educația non-islamica este pacatul", se lupta sa impuna un stat islamic in Nigeria, țara majoritara musulmana in nord și predominant creștina in sud."Pana acum, am numarat…

- Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentat sinucigas, sunt cel putin noua morti si 13 raniti Atentatul a avut loc la intrarea intr-un stadion,…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.