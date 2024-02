Teroarea „teleghidatelor” cu fumigene. Alt meci înterupt în 2. Bundesliga La meciul Rostock - Hamburg, din 2. Bundesliga, fanii au provocat haos prin lansarea pe gazon a unor mașinuțe teleghidate ce purtau fumigene in alb și albastru, culorile clubului. Acțiunea e un protest la adresa Ligii (DFL). Suporterii germani protesteaza de mai multa vreme impotriva deciziei Ligii (DFL) de a vinde o parte din acțiuni unei investitor privat. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

