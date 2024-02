Meciul Hansa Rostock - Hamburger SV, întrerupt din cauza unor maşinuţe cu fumigene care au intrat pe teren Meciul din Bundesliga 2 dintre Hansa Rostock si Hamburger SV a fost intrerupt, sambata, din cauza unor masinute cu fumigene care au intrat pe teren, relateaza BBC, potrivit news.ro Doua masinute au intrat pe teren in minutul 10, degajand fum albastru si alb. Dupa o scurta intrerupere, stewarzii au dat cu piciorul masinilor inainte de a le indeparta pentru ca jocul sa poata fi reluat. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. Scene similare au avut loc in toata Germania, in semn de protest fata de o propunere de vanzare a unei participatii la drepturile de joc din Bundesliga unui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

