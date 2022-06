Exporturile Ucrainei de cereale, seminte oleaginoase si uleiuri vegetale au crescut cu 80% in mai, fata de luna precedenta, dar volumele sunt inca semnificativ sub nivelul exporturilor din mai 2021, a anuntat Ministerul Agriculturii, transmite Reuters. Livrarile au fost dominate de porumb, cu 959.000 tone, in timp ce exporturile de ulei de floarea soarelui au totalizat 202.650 tone.

