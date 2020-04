Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, in provincia canadiana Nova Scotia, de un barbat imbracat in uniforma de politist, au anuntat autoritatile, citate de BBC. Violentele au inceput sambata, au durat 12 ore si s-au incheiat cu o urmarire de masini. Locuitorii din Portapique au fost sfatuiti sa se incuie…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, in provincia canadiana Nova Scotia, de un barbat imbracat in uniforma de politist, au anuntat autoritatile, citate de BBC.Violentele au inceput sambata, au durat 12 ore si s-au incheiat cu o urmarire de masini. Locuitorii din Portapique au fost sfatuiti…

- Un barbat inarmat imbarcat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atactorul este mort, relateaza AFP. Atacul este cel mai grav din istoria moderna a Canadei, scrie The Guardian.

- Clipe de panica la o sectie de politie! Un politist s-a impuscat chiar in sediul sectiei Un polițist din Medgidia s-a impușcat in fața. Scena a avut loc chiar in secția de poliție, anunta Romania TV . Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse…

- S-A DESCOPERIT UN NOU SIMPTOM AL CORONAVIRUSULUI. Atenție! Mulți il au fara sa știe Infecția cu coronavirus are drept simptome tusea seaca, problemele respiratorii și febra, dar exista și niște simptome mai puțin cunoscute, dar care pot indica virusul COVID-19 la pacienți. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Bilant negru in Vinerea Mare: Inca 19 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, s-a ajuns la un total de 411 de decese Inca 19 persoane infectate cu COVID-19 au murit in Romania, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…

- STARE DE URGENTA. Vezi de ce iti verifica politia CNP-ul prin statie, in plina pandemie In ultimele zile, procedura de verificare a CNP-ului prin statie in plina pandemie de coronavirus a starnit comentarii in mediul online. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Accident infiorator in urma cu putin timp, provocat de un sofer de 19 ani. Trei oameni au murit Trei persoane, printre care un adolescent de 16 ani, au murit, iar o alta a fost grav ranita, vineri seara, intr-un accident care a avut loc in comuna Hosman din Sibiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…