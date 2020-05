Stiri pe aceeasi tema

- Elevilor si profesorilor care sufera de afectiuni cronice sau locuiesc impreuna cu persoane care sufera de astfel de afectiuni sau au peste 65 de ani le este interzisa participarea la activitatile de pregatire care se vor relua in scoli dupa relaxarea masurilor impuse in perioada de urgenta, se arata…

- Terenul retrocedat Manastirii Bucium de catre Guvernul Romaniei este situat pe strada Petru Movila nr. 65 si are o suprafata de 520 de metri patrati. Se afla in imediata vecinatate a Ansamblului Mitropolitan Iasi, fiind inconjurat insa de doua institutii militare importante: Inspectoratul pentru Situatii…

- O procedura rapida și discreta Ministrul Sanatatii a emis un nou ordin pentru aprobarea Protocolului specific privind managamentul dupa decesul pacientilor infectati cu noul coronavirus. Protocolul prevede reguli stricte pentru angajatii firmelor de pombe funebre, dar si o procedura rapida pentru inmormantarea…

- Toader Croitoru, 69 de ani, din municipiul Iași, este ultima persoana data disparuta pe siteul Poliției Romane. Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Iași au fost sesizați joi, 9 aprilie, cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, Toader Croitoru din municipiul Iași a plecat de la domiciliu…

- Reprezentantii municipalitatii iesene au anuntat ca au pregatit locuri de cazare, in zona Baii Publice, pentru persoanele fara adapost. Purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, Sebastian Buraga, a declarat ca in zona Baii Publice vor fi cazate aproximativ 100 persoane, pentru inceput fiind pregatite…

- Coronavirus a facut prima victima in cea mai populata țara din Africa. Nigeria, acolo unde locuiesc 200 de milioane de oameni, a raportat decesul unui barbat in varsta de 67 de ani."A fost inregistrat primul deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, care s-a intors in Nigeria…

- Dezvoltatorul Daniel Niculița și-a propus sa le ofere viitorilor locatari ai complexului imobiliar Copou Garden Residence un mod de viața sanatos. A ales cea mai selecta zona a orașului pentru a construi cel mai exclusivist proiect al Iașului – Copou Garden Residence. “Este un proiect ambițios in care…

- SEMNAL… In contextul inmultirii cazurilor de imbolnavire cu coronavirus, ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca, in perioada urmatoare, in perioada sarbatorilor pascale, multi romani din Italia ar putea fi tentati sa se intoarca acasa, desi exista pericolul coronavirusului,…