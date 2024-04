Panouri solare pe bloc | Care este situația din România și ce putem învăța de la spanioli Creșterea facturilor la energie ii impinge pe tot mai mulți romani sa ia in calcul instalarea unor panouri solare pentru a-și reduce costurile. Pentru cei care locuiesc la casa situația este simpla, insa romanii care locuiesc la bloc trebuie sa faca slalom prin hațișul legislativ, iar apoi sa iși convinga vecinul, cu care oricum nu se ințelegea tocmai bine, sa scoata din buzunar cateva sute sau chiar mii de euro, pe care ii va recupera peste ani de zile datorita facturilor mai mici. Ivan Cabezuela, un expert in sisteme de producere a energiei solare, explica cum a fost rezolvata problema in… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

