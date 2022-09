Stiri pe aceeasi tema

- Compania Termoenergetica anunta ca incepand de luni se desfasoara lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe conductele din reteaua primara in Sectoarele 1, 2 si 4 din Capitala. Conform unui comunicat postat pe site-ul companiei, furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata pentru…

- Aproape 80 de blocuri din Sectorul 3 al Capitalei, alimentate de Magistrala II Sud, raman fara apa calda pana joi. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, din cauza avariilor aparute pe rețeaua primara, magistrala II Sud DN 900 in zona B-dul Mihai Bravu, va fi oprita furnizarea…

- Sute de blocuri din Capitala nu au apa calda. Cele mai multe zone cu probleme sunt in Sectorul 5. In cartierul Rahova, remedierea este anunțata abia peste doua saptamani. In afara de revizia de vara, pe conductele vechi au aparut avarii greu de remediat, iar debitul apei calde este mai mic in timp ce…

- In parcursul lucrarilor de reparație la drumul „Ciumai-Giurgiulești” din apropierea satului Greceni, antreprenorul proiectului a avariat conducta de gaze interrurala de presiune inalta.Anunțul a fost facut de Moldovagaz.

- Consumatorii din Ploiesti racordati la sistemul centralizat de termoficare si apa calda au ramas, incepand de luni, timp de o luna, fara apa calda, oamenii fiind notificati prin anunturi postate la intrarile in bloc cu privire la faptul ca se fac lucrari de mentenanta. Printre institutiile afectate…

- Aproape 150 de blocuri din București nu au apa calda pentru ca galeria cu conductele de apa calda ale Termoenergetica a fost inundata cu dejectii in urma spargerii unei conducte de canalizare Apa Nova.

- Un bloc din trei din București nu beneficiaza in prezent de apa calda. Iar scenariul de la iarna se anunța unul de groaza, asta in ciuda faptului ca primarul general Nicușor Dan a promis ca va inlocui 35 de kilometri de conducte din totalul de 1.000 de kilometri, cat are rețeaua. Intre timp, numarul…